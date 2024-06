Koppel uit Maaseik raakt gewond bij verdachte brand

door Margo Ombelets

In Maaseik is een koppel gewond geraakt bij een woningbrand. De vrouw liep ernstige brandwonden op en werd naar een gespecialiseerd brandwondencentrum gebracht. Haar echtgenoot raakte minder zwaar gewond en verblijft in het ziekenhuis.

De brand ontstond zondagavond in hun huis in de Tweede Straat in het centrum van Maaseik. Het parket van Limburg kwam ter plaatse om een onderzoek te starten naar de verdachte brand. Politie Maasland deed de eerste vaststellingen.