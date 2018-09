In juni fietsten Raf, Peter en Raf naar de Noordkaap vanuit het Noorse Bergen. Goed voor zo’n 2.600 kilometer. Al dat trappen deden ze voor het goede doel: Kebene Children’s Home, een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. En dat werd een succes: met hun avontuur zamelden ze in totaal maar liefst 10.000 euro in. Twintig dagen, 2.600 kilometer en meer dan 25.000 hoogtemeters. Dat is de eindbalans van de tocht naar de Noordkaap die de 3 fietsers en hun begeleiders Bart en Sanne afgelopen juni ondernamen. En daar komt nu dus nog een mooi cijfer bij: dankzij de giften van zowel particulieren als bedrijven hield de teller deze week stand op een bedrag van 10.000 euro. “Nooit verwacht dat we dat zouden halen”, klinkt het bij de kompanen uit Bilzen. “Maar wel apetrots dat het gelukt is! De fietstocht was door het behalen van het einddoel – de mythische Noordkaap – al een succes. Maar het prachtige eindbedrag is de kers op de taart. “ Kebene Children's HomeHet goede doel van de avonturiers werd snel gekozen. Ze gingen voor Kebene Children’s Home, een opvangtehuis in de buurt van Mombasa dat onderdak biedt aan ruim 60 kinderen. Ze kozen ervoor om binnen de werking van Kebene één specifiek project te ondersteunen: Kebene Baby Care. Dit is een crèche die ondergebracht zal worden op de huidige site en jonge alleenstaande moeders in nood de kans geeft hun economische activiteit te behouden en zich sociaaleconomisch heroriënteren. Het kinderdagverblijf zal ondergebracht worden in bestaande gebouwen. Die moeten echter volledig verbouwd en heringericht worden om te voldoen aan alle vereisten en comfort om kinderen van 0 tot 5 jaar op te vangen. Gulle gevers“Dit eindbedrag is te danken aan al die gulle gevers. Van het kleinste bedrag tot het allergrootste." Raf, Peter, Raf, Sanne en Bart kunnen het Noorkaap-verhaal nu afronden. “Het is een herinnering voor het leven. En dankzij het Kebene-project in Kenia zullen we het nooit helemaal loslaten. Misschien reizen we volgend jaar wel af naar ginder om de realisatie van Kebene Baby Care met eigen ogen te kunnen zien. Dan weten we écht waarvoor we het gedaan hebben en kunnen we iedereen die ons steunde ook laten zien dat hun centjes goed zijn terechtgekomen en dat ze door het tonen van hun hart mee het verschil hebben gemaakt.” De reis was volledig te volgen via tvl.be. Herbekijk de reeks hier: