'Kleur Limburg Blauw'. Dat was de oproep die Racing Genk lanceerde om de spelers een hart onder de riem te steken in de titelstrijd. Aan die oproep werd massaal gevolg gegeven, ook in de provinciehoofdplaats. De stad Hasselt gaat zondag de gebouwen een blauwe kleur geven om de buren uit Genk te steunen. "Ik supporter in de eerste plaats voor de Hasseltse clubs, maar als één van onze buren kampioen kan spelen op het hoogste niveau, dan steunen we hen graag.", zegt burgemeester Steven Vandeput. Van rivaliteit tussen Hasselaren en Genkenaren is niet langer sprake volgens Vandeput. Hij gunt zijn collega Wim Dries -met wie hij naar eigen zeggen al jaren goed samenwerkt- de landstitel van harte.