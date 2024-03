- Na de rellen in Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren houdt de politie verhoogd toezicht aan scholen en moskeeën. Ook een boksschool in Heusden-Zolder vreest voor represailles, die het gevolg kunnen zijn van beelden die gretig gedeeld worden op sociale media.- Bij de rellen vielen een tiental gewonden onder wie vier politiemensen. Voorlopig is maar één verdachte opgepakt.- In Beringen wordt de eerste steen gelegd voor Fietsen door de Kolenwasserij, een nieuwe trekpleister voor het interationaal toerisme in fietsprovincie Limburg.- Ook Genk trapt het toeristisch seizoen af. Wij gingen op bezoek in het atelier van keramiste Julie Van Aelst.- En politiek moet laagdrempeliger worden voor jongeren. De 23-jarige CD&V-kandidaat voor het Europees parlement Chelsea Nsuti reageert op de stemplicht voor 16-jarigen.