Korte keten vanzelfsprekend dankzij corona

Wijndomein De Steinberg in Bree is goed op weg om één van de grootste wijnproducenten van onze provincie te worden. Het domein was onlangs nog maar 3 ha groot. Maar daar zijn intussen 8ha bijgekomen en ook volgend jaar wordt de oppervlakte nog eens verdubbeld. Toch is het niet de ambitie om de grootste van Limburg te worden. Maar wel om in de toekomst kwaliteitswijnen te produceren die kunnen concurreren met de buitenlandse markt.