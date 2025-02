Kortfilm Schmugglers wil zichzelf op de kaart zetten op filmfestivals

door Bart Husson

En dan hebben we nog filmnieuws. Want de Beringse regisseur Kaan Ilbas heeft grootse plannen met zijn kortfilm Schmugglers. Hij wil die op zoveel mogelijk filmfestivals tonen om zo mensen en organisaties warm te maken om te investeren in een volledige Schmugglers langspeelfilm. Want het budget om een volledige film te draaien heeft Ilbas niet. Hijzelf en zijn acteurs geloven dat het kan, dat zagen we zelf op de filmset in Beringen.