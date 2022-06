Kortgeschoolde werkwilligen oplossing voor arbeidsmarktkrapte

In 2021 werden 66.560 kinderen geboren In Vlaanderen, een opvallende toename van 4,6 procent ten opzichte van 2020. In onze provincie steeg het aantal baby's met 2,5 procent, dat blijkt uit de cijfers van het agentschap Opgroeien. In totaal kwamen er vorig jaar 7.751 baby's ter wereld in Limburg. "Dat aantal lag in 2020 nog een stukje lager", zegt Niels Heselmans, woordvoerder van agentschap Opgroeien. "De stijging van het aantal pasgeborenen in Limburg is geen verrassing. In heel Vlaanderen steeg het geboortecijfer met 4,6 procent." Een eenduidige verklaring voor deze stijging is er niet meteen. "Het is een samenloop van verschillende elementen. We merken dat er vorig jaar iets meer vrouwen waren in de leeftijdscategorie 29 tot 35. Er is ook een mogelijkheid dat de coronacrisis ervoor gezorgd heeft dat gezinnen hun kinderwens uitstellen tot de pandemie terug meer naar de achtergrond verdween", weet Heselmans. Net zoals de vorige jaren werden ook in 2021 meer jongens (51,3%) dan meisjes (48,7%) geboren in Limburg.