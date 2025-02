Kos Karetsas over Rode Duivels: "Ik wilde helemaal niemand onder druk zetten, Genk is prioriteit."

Het Belgisch Kampioenschap veldrijden komt in 2027 naar Bilzen-Hoeselt. Dat heeft de Belgische wielerbond vanmiddag beslist. Bilzen-Hoeselt is daarmee de derde Limburgse gemeente op rij, na Heusden-Zolder (2025) en Beringen (2026), die het BK mag organiseren. Zoals u onlangs in het TVL Nieuws al kon zien, wilde Bilzen-Hoeselt het BK graag organiseren. Maar ook Bergen was kandidaat. Nu heeft Belgian Cycling de knoop dus doorgehakt. Organisator Golazo haalt zo -na Zolder dit jaar en Beringen volgend jaar- het Belgisch kampioenschap voor het derde jaar op rij naar onze provincie. Limburg maakt zo een inhaalbeweging. Want voor Zolder was het al 32 jaar geleden dat er nog eens in onze provincie om de driekleur gestreden werd.