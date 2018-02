Kraan van 70 meter haalt kerkhaan naar beneden na stormschade in Herderen

Is het einde van het zomeruur nabij? Zo'n vaart zal het niet lopen. In het Europees parlement is de beslissing daarover uitgesteld. Er komt eerst een commissie, die de voor- en de nadelen van de zomer- en de wintertijd moet onderzoeken. Er verandert dus niets. Binnenkort, eind maart, moeten we de klok gewoon weer verzetten.