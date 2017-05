KRC-fans starten petitie om Thomas Buffel in Genk te houden

De Hasseltse voetbaltrainer Stijn Vreven is er in geslaagd om met zijn club NAC Breda naar de Nederlandse eerste klasse te promoveren. Vreven ging begin dit jaar aan de slag in Breda nadat hij in oktober 2016 werd ontslagen bij Waasland-Beveren. Maar ook de andere Limburger en clubtopschutter Cyriel Dessers had een groot aandeel in de promotie.