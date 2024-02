KRC Genk gaat nauwer samenwerken met Genk Ladies

Ook in de Challenger Pro League is er gevoetbald gisteravond. Patro Eisden kwam in actie tegen Deinze, dat slechts drie punten meer had in het klassement. Patro voelt zich al enkele weken op rij benadeeld door de wedstrijdleiding en ook gisteren was die niet onbesproken. Voor aanvang van de match liet de club uit Maasmechelen al weten dat ze de wedstrijd onder voorbehoud zou spelen, omdat de scheidsrechter die aangeduid was slechts enkele kilometers van het stadion van tegenstander Deinze woont. Onaanvaardbaar vinden ze bij Patro. Ze vroegen het Referee Department om een andere scheidsrechter aan te duiden, maar op die vraag werd niet ingegaan. Na een erg gesloten wedstrijd moesten beide ploegen tevreden zijn met een gelijkspel.