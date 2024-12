door Wout Hermans

Sport dan. Racing Genk gaat dit weekend op zoek naar eerherstel na de uitschuiver in Brugge. De mannen van Thorsten Fink ontvangen zondag Anderlecht in de Cegeka Arena. Als de Brusselaars winnen tegen Genk, naderen ze tot op twee punten in het klassement. Met ook nog de verplaatsing naar Antwerpen voor de winterstop pakt Genk dus best de drie punten in de topper tegen de recordkampioen.