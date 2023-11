KRC Genk start met bouw van nieuw trainingcomplex

door Jarne Scheepers

Racing Genk gaat een nieuw trainingscomplex bouwen, op de grond achter de huidige jeugdacademie. Genk was al langer op zoek naar extra ruimte en kan nu beginnen aan de eerste fase van hun masterplan, waarbij ook later de Cegeke Arena moet gerenoveerd worden. Het doel is ook om de thuiswedstrijden van Jong Genk terug op het eigen complex te kunnen laten plaatsvinden, want de ploeg in tweede klasse moet daar nu voor uitwijken naar Geel. Racing gaat voor het project ook samenwerken met logistiekgigant Essers, dat ook de naam levert voor het nieuwe trainingcentrum.