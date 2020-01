KRC Genk stelt stadion open voor studenten in de blok

"Met onze graduaatsopleidingen kunnen wij 10 procent meer hogeropgeleiden afleveren in Limburg." Dat vertelde PXL-directeur Ben Lambrechts deze middag in ons TVL-Nieuws, tijdens z'n eindejaarsgesprek. Hogeschool PXL biedt sinds dit jaar 15 graduaatsopleidingen aan. En is daarmee koploper in Vlaanderen. Deze graduaatsopleidingen stellen werkplekleren centraal, en vormen een brug tussen het secundair- en hoger onderwijs. Daardoor wordt de hogeschool meer toegankelijk voor iedereen.