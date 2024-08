Spektakel vandaag op de Olympische Spelen bij onze Limburgse kajakkers. Alledrie kwamen ze in actie en wisten ze zich ook te plaatsen voor de halve finales. Al zal de kwalificatie van Artuur Peters nog lang over de tongen gaan. De kajakker uit Eksel eindigde laatste in de kwartfinale in de K1 1000 en leek virtueel uitgeschakeld. Maar het BOIC diende klacht in omdat Peters gehinderd werd door wier aan zijn boot. Daardoor kon hij zich toch plaatsen voor de halve finales op zaterdag. In het supportersdorp in Pelt gingen ze even van de hemel naar de hel, en weer terug.