KRC Genk wil club teruggeven aan de supporters

Morgenavond staan in Limburg heel wat Braziliaans-Belgische huwelijken onder spanning. Minstens negentig minuten lang zal de liefde voor elkaar even moeten wijken voor de vaderlandsliefde. Of toch niet. Het wordt gewoon lekker genieten van twee topteams, en als de Rode Duivels winnen dan is dat beter voor de commerce, zo klinkt het in café De Egel in Hasselt.