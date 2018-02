Krijgen we meer processierupsen omdat Europa wacht met vergunning?

- Op het assisenproces van seriemoordenaar Renaud Hardy kreeg de jury de gruwelijke beelden te zien die Hardy zelf maakte van de moord op zijn ex-vriendin Linda Doms. - In Vlijtingen bij Riemst heeft een wandelaar een hond vergiftigd met een koekje. - Al 67 Limburgers hebben zich het afgelopen jaar via het Jessa ziekenhuis aangemeld om als testpersoon te fungeren voor nieuwe medicijnen. - En nu wolvin Naya zich definitief in Limburg lijkt te nestelen, stijgt de interesse. Zondag wordt er een wolvenwandeling georganiseerd in Koersel en de vraag naar infodagen is groot.