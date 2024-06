Morgen kan u alles vanop de eerst rij meemaken, thuis in uw zetel. TV Limburg begint vanaf 12 u 's middags aan een marathonuitzending, waarbij we u live het laatste nieuws heet van de naald brengen. Wij brengen u als eerste de verkiezingsuitslagen in Limburg, aangevuld met analyses in de studio en reacties vanuit alle hoeken in Limburg.