Duizenden mensen zaten gisteren vast in hun wagen door de sneeuwstorm in Denemarken en Zweden. De vriestemperaturen zorgen voor heel wat problemen in de scandinavische landen. Maar voor sledehondenmenner Stefan Goris uit Zutendaal is dit prachtweer. Hij is nu in Noorwegen waar een dikke laag sneeuw ligt en het -25 graden is. Ideaal weer om te trainen met zijn team.