Kris Somers: wij openen het debat, politiek beslist

- De politie betrapt een man die een F16-piloot in volle vlucht verblindt met een laserpen. De man riskeert een celstraf van 20 jaar. - Het grote Limburgse Statiegeldcongres buigt zich morgen over de noodzaak van statiegeld voor blikjes en plastiek flessen. Wij blikken vooruit met Kris Somers van organisator Limburg.net en met Jos Lantmeeters van N-VA die tegen statiegeld is. - VTM-gezicht Patrick Vangompel brouwt het gloednieuwe speciaalbier Triple Eight in brouwerij Anders in Halen. De brouwerij werkt volgens een uniek concept en brouwt enkel bieren van klanten die erom vragen. - En de Hasseltse mode-ontwerper Stijn Helsen herdenkt het einde van het Castro-tijdperk met een bijzondere fotoshoot in Cuba.