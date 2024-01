En we blijven nog even bij de peiling van TV Limburg en PXL. Want daarin valt de ontgoochelende score van de partij Vooruit op. Sinds het ontslag om zijn racistische uitspraken, is het Conner Rousseau-effect bij de socialisten helemaal weg. Dat is nu wel duidelijk. De partij slaat niet aan bij de jongeren en strandt op een matige score van 9,8 procent. En dat terwijl Conner Rousseau - voor het racisme-incident - juist heel populair was bij de jeugd op sociale media. Ook voor de Limburgse kopstukken Kris Verduyckt en Funda Oru is er werk aan de winkel.