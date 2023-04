Kris Verduyckt (Vooruit): "Wettelijk kader rond uitspraken in WhatsAppgroepen moet duidelijker"

- Onbekenden uiten ernstige bedreigingen tegen leerkrachten van de Sportschool in Hasselt die geschorst zijn in een tuchtonderzoek naar racistische, homofobe en sexistische opmerkingen. - In Hasselt houden een aantal winkels het voor bekeken in Quartier Bleu, maar de projectontwikkelaar is tevreden. Vorig jaar lokte het vlaggenschip van de Limburgse winkelcentra meer dan 4 miljoen bezoekers.- Het Limburgs fertiliteitscentrum biedt een opvallend hoge kans op zwangerschap. Bij 4 op 10 IVF-behandelingen worden vrouwen al bij de eerste poging zwanger.- In Kolderbos bij Genk gaat een sociaal woningcomplex tegen de vlakte en dat levert spectaculaire beelden op. Het gebouw wordt vervangen door een nieuwbouw.- En in Dilsen-Stokkem rijden de zelfrijdende busjes voortaan zonder steward. Het project is baanbrekend in Europa.