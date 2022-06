door Bart Husson

Op het Kristalpark in Lommel zijn ze druk in de weer om dit weekend in totaal meer dan 36.000 bezoekers te ontvangen op Rampage Open Air. Dat is het grootste openluchtfestival voor drum & bass en dubstep in de wereld. Vorig jaar was er nog kleine, gratis editie omwille van corona, maar nu pakt de organisatie weer groots uit. Met meer podia en ook heel wat randanimatie.