Politie Lanaken-Maasmechelen valt binnen bij illegaal pokertoernooi van 27-jarige in Mechelen-aan-de-Maas. Er werd 6.500 euro cash in beslag genomen. En de politie vond ook een beperkte hoeveelheid verdovende middelen. Op 10/01/2023 werd er door politie Lanaken-Maasmechelen een huiszoeking uitgevoerd bij een 27-jarige man in de Meelstraat te Mechelen-aan-de-Maas. Dit omdat er een vermoeden was dat er op deze locatie verdovende middelen werden opgeslagen, verdeeld en verbruikt. De huiszoeking vond plaats in een achterliggend tuinhuis omgebouwd tot een leefruimte waar gepokerd kan worden. 6.500 euro en verdovende middelenTijdens de huiszoeking werd een beperkte hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen alsook een hoeveelheid flessen lachgas. Op het ogenblik van de tussenkomst bevonden zich 14 personen (afkomstig uit Maasmechelen, Houthalen, Heusden-Zolder, Dilsen-Stokkem en Genk ..) in het achterliggend gebouw waar op dat moment een illegaal pokertornooi plaatsvond. Er werd +/- 6500 euro cash geld in beslag genomen. Er vonden geen arrestaties plaats. Wel werden er naast de inbreuken tegen de verdovende middelen ook ten laste van alle aanwezigen een proces-verbaal opgesteld inzake inbreuken op de wet op de Kansspelen.