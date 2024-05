door Margo Ombelets

En we eindigen in het kapsalon want de natuurlijke krul is in. Maar het vraagt wel wat werk. Scrunchen, coilen, ploppen en diffusen. Krullenkapster Andrea Hansoul van Peace of Curls, knipt niet enkel mensen met krullen. Ze leert hen ook hoe ze zelf hun haar het best verzorgen en stylen.