- In Bilzen protesteren ouders massaal tegen de sluiting van kinderopvang Het Warm Nestje. Het Agentschap Opgroeien sloot op enkele dagen tijd 10 crèches in Limburg. Tot op vandaag is er op veel plaatsen geen alternatief en blijven ouders in de kou staan.- Voor het hof van assisen in Tongeren zegt de Halenaar die zijn vrouw om het leven bracht met 53 messteken, dat hij nu spijt heeft van zijn daad. Hij belooft om tijdens het proces de volledige waarheid te vertellen. - De wolven breiden hun leefgebied uit. Voor het eerst hebben wolven twee Shetland pony's doodgebeten in As.- De loonbonus flopt. Bedrijfsleiders zijn helemaal niet geneigd premies aan het personeel uit te delen. Meer nog: de automatische indexatie zorgt voor ontslagen.- En de werken aan de kop van de kanaalkom in Hasselt zitten op schema. De stad krijgt een havenuitstraling.