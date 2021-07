Voeren verdrinkt. In Moelingen is de Berwijn zo ver buiten haar oevers getreden dat het water de huizen binnenstroomt. 140 gezinnen zijn er uit hun huizen geëvacueerd nadat gisteravond de nooddijken het begaven. Nooit eerder was de wateroverlast zo groot in Moelingen. Op deze drone beelden is te zien hoe de dorpskern helemaal verdrinkt.