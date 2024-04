"Kunst in het Groen" zet uitbreiding natuurgebied Volmolen in Sint-Truiden extra in de kijker

Het is niet altijd voor iedereen even gemakkelijk, soms is het 'Winter in Zweden'. De Genkse rapper Tiewai en Antwerpenaar Yong Yello schetsen met hun nieuwe single een beeld van moeilijke periodes, maar blijven het hoofd omhoog houden. De single is de start van heel wat nieuwe muziek van de Genkenaar, die de laatste jaren verschillende platen uitbracht. Hij stond op Pukkelpop, speelde in het voorprogramma van Sticks en werkte samen met grootheden uit de rapscene zoals STIKSTOF, Zwangere Guy en Rico. Beluister ‘Winter in Zweden’ hier: