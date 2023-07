Voor de vijfde voorstelling van de TVL Vertellingen deze zomer was de Diepenbekenaar Yannick Noben aan de beurt. Hij lokte zo'n 1000 toeschouwers naar het Bastion in Kessenich bij Kinrooi voor een gratis komische voorstelling. De beroepsmilitair had het over zijn avonturen bij het leger en over situaties uit het leven gegrepen. Het publiek kon zijn humor erg smaken.