Is Tongeren wel degelijk de oudste stad van België? Volgens een VUB-professor is Lennik, gelegen in de provincie Vlaams-Brabant de oudste gemeente van het land. De man baseerde zich na jaren opzoekwerk op oppervlakteplannen en heeft geen harde bewijzen. Burgemeester Patrick Dewael wil de titel verdedigen en is zelfs klaar om samen met Ambiorix in de tegenaanval te gaan.