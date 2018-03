Kunstenaar Musketon exposeert getekende huizen in C-Mine

De organisatie van Pukkelpop heeft vanochtend om 10 uur 98 namen van de affiche bekend gemaakt. De Amerikaanse band N.E.R.D tweette gisteren de volledige affiche van Pukkelpop. De tweet werd snel weer offline gehaald, maar enkele snelle twitteraars deelden hun screenshots al veelvuldig. De organisatie van Pukkelpop besloot vandaag om dan zelf maar de affiche te delen. Deze en vorige week maakte Pukkelpop al bekend dat Kendrick Lamar, Arcade Fire, The War on Drugs, Dua Lipa en N.E.R.D naar de wei afzakken. Maar ook Imagine Dragons, Oscar And The Wolf, Travis Scott en Bazart staan op de affiche van het festival. De affiche is nog niet compleet. In de loop van de volgende weken worden er meer namen bekendgemaakt. Al valt nog af te wachten door wie, grapt de organisatie. Bekijk alle namen hier:Well, guess it's official now! Here are the 98 confirmed #PKP18 names so far! pic.twitter.com/p6XdZjO3kR— Pukkelpop (@pukkelpop) 21 maart 2018In alfabetische volgorde: A-Trak, A.M.C & Turno, Amber Run, Amenra, Aurora, Belly, Benjamin Clementine, Bonobo, Børns, Brockhampton, Call Super, Charlotte de Witte, Chase Atlantic, Cigarettes After Sex, Confidence Man, David August, Deaf Havana, Death From Above, Denis Sulta, Dimension, Dirty Projectors, DJ Guv, Flogging Molly, Friction, Gogo Penguin, Goose, Grizzly Bear, Hazard b2b Hype feat. MC ic3, Hockey Dad, Horse Meat Disco, Incubus, J. Bernardt, Jacin Trill, Jax Jones (live), JD McPherson, John Maus, Jordan Rakei, Joyhauser, Justice, Kelly Lee Owens, Kiasmos (live), King Gizzard & The Lizard Wizard, Kodaline, Kölsch, La Dispute, Lauv, Leafs, Louis The Child, Madensuyu, Marcel Dettmann, Maribou State, Marlon Williams, Martin Solveig, Møme, Nick Murphy fka Chet Faker, Nina Kraviz, Nothing But Thieves, Or:la, Protomartyr, Rag'n'Bone Man, Rejjie Snow, Rhye, Riton & Kah Lo, Roisin Murphy, Rolling Blackouts Coastal Fever, Ron Gallo, Ronnie Flex & Deuxperience, Shellac, Slushii, Sofi Tukker, Sons Of Kemet, Sub Focus, $uicideboy$, SYML, Tamino, The Black Angels, The Blaze, The Sore Losers, The Wombats, Todiefor, Tom Trago, Tourist LeMC, Trixie Whitley, Vitalic ODC (live), Welshly Arms, Yellow Days, Yonaka, You Me At Six en Yungblud.