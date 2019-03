Pukkelpop maakt vandaag 20 nieuwe namen bekend. Deze keer gaat het om een ruime waaier aan artiesten die reikt van jazz en hiphop tot electro en zelfs heavy metal. Anderson .Paak and The Free Nationals, Fisher en Bullet For My Valentine zijn de artiesten die het meest in het oog springen. Vrijdag 16 augustus Op de eerste dag vervoegt de Londense revelatie Nilüfer Yanya het affiche. Zij stelt op Pukkelpop haar langverwachte debuutalbum voor. Met blackwave. en Raketkanon zakken twee Belgische topacts af naar Kiewit. Verder werden ook nothing,nowhere en Harvey Sutherland toegevoegd aan het affiche voor vrijdag. Zaterdag 17 augustus Op de zaterdagaffiche prijken nu ook de elektro-anciens van Hot Chip. Daarnaast tekent Michael Shuman, bassist van Queens of The Stone Age, present met zijn tweede band Mini Mansions en staan Altin Gün en Basement ook op het Pukkelpopprogramma. De Belgische nieuwkomers op zaterdag zijn Brutus, Cocaine Piss en The Subs. Zondag 18 augustus Op de laatste dag voegt Pukkelpop met Anderson .Paak and The Free Nationals en Fisher twee topartiesten toe aan de line-up. De heavy metalfans zullen dan weer blij zijn met de komst van Bullet For My Valentine. Verder vervolledigen Balba Pana and Makaveli, Kikagaku Moyo, Macky Gee, Tommy Genesis en Pouya het zondagaffiche.