Kunstenaar zet poppen aan het werk als ambtenaar tijdens Kunstennacht Hasselt

Donderdag kan je tijdens Kunstennacht in Hasselt kennismaken met de muziek van Amaea. Dat is de artiestennaam van de in Hasselt geboren Rahmat Emonds. Ze studeerde vorig jaar af aan PXL Music en toerde al met Stef Kamil Carlens. Maar nu komt ze dus naar buiten met eigen werk en dat mag ze donderdag doen in het historisch modernistische gebouw Huis Hoste in Hasselt.