Kunstenaars schetsen kritisch beeld over overgang naar digitaal tijdperk via film en expo in Pelt

door Birgit Van Asten

De Art House film 'Analogue Humans' gaat vanavond in première in Palethe in Pelt. Twee Peltse jeugdvrienden Terry Beks en Kim Vreys werkten jarenlang aan een film en expo die dient als real life teaser. De impact van de digitalisering op de mens wordt tijdens de film in beeld gebracht als een herkenbare momentopname. De première is volledig uitverkocht, via de website zullen er nieuwe speeldata bekend gemaakt worden.