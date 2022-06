Kunstenaars trekken via Limburg te voet naar Griekenland met landschip

- Hogeschool PXL start een revolutionaire opleiding Metaverse Architecture om mensen te leren hoe ze moeten omgaan met virtuele werelden. De opleiding is het paradepaardje van PXL NXT een nieuw centrum voor levenslang leren dat op dit momen in Hasselt wordt voorgesteld.- Meer dan de helft van de ouders die op zoek zijn naar kinderopvang, wordt niet geholpen. Ferm Kinderopvang Limburg is dringend op zoek naar nieuwe onthaalouders. - Een horrorscenario voor bedrijven, ziekenhuizen en grote organisaties die de deuren niet kunnen openen vanwege een stroomstop, is ook bij ons niet veraf. Werkgeversorganisatie VOKA roept de overheid op om dringend te investeren in ons hoogspanningsnet.- In zeven Limburgse restaurants kan je de volgende twee weken voordelig tafelen. Het gaat om bekende restaurants met hoge scores in culinaire gidsen.- En Hasselt is de onbetwiste hoofdstad van de street art. We brengen de blikvangers in beeld van meer dan tachtig muurschilderingen die de stad ook internationaal op de kaart zetten.