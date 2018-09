Kunstenaars verwerken logo Pelt in hun kunst

Dirty beats, hypnotiserende slide, huilende mondharmonica en lekker veel fuzz. Dat kan je verwachten van deze vierkoppige band uit Luik en Belgisch-Limburg. De oprichtende leden van de psychedelische groep Voodoo Boogie en het geflipte garageduo The Goon Mat & Lord Benardo hebben elkaar duidelijk gevonden in deze groezelige geluidsexplosie. Boogie Beasts vertolken hun liefde voor elektrische delta-blues op geheel eigenzinnige wijze en dat klinkt ongeveer als: The Black Keys die in de vroege uurtjes van een of ander illegaal feestje aan het jammen slaan met John Lee Hooker, of Morphine op een psychedelische trip met Little Walter, of RL Burnside tijdens een juke joint-gig begeleid door de vroege Stones. Met aanstekelijke energie zetten deze vier heren een uiterst smerige doch onweerstaanbare sound neer. Hun tweede album ‘Deep’ komt uit in januari 2019 op het Brusselse label Naked. Deze keer sloegen de Beasts de handen in elkaar met producers Rodrigo Fuentealba Palavicino (Fifty Foot Combo, Manngold, The Sha-La-Lee’s, ex-Novastar, ex-Gabriel Rios,) & Micha Volders(ex-El Guapo Stuntteam, ex-The Sore Losers, Meteor Musik).