Chef-kok Danny Vanderhoven opent vanavond café-manger Le Philippe in Lanaken. Hij zet met dit nieuwe concept in op kwaliteitsvolle gerechten in een huiselijke sfeer. Na enkele avonturen in Lanaken, Maasmechelen en Hasselt, en een Michelinster, keert hij terug naar zijn roots. In het voorjaar zullen er ook vier luxe gastenverblijven bjikomen. Volgens Vanderhoven zelf wordt het een restaurant voor alle Bourgondische Belgen.