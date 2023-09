Kunstenaarscollectief 'The School' neemt leegstaand pand over in centrum Hasselt

door Birgit Van Asten

Het kunstenaarscollectief 'The School' heeft een leegstaand pand in de Maastrichterstraat in Hasselt ingenomen. Het is een plek waar creatievelingen en ontwerpers samen kunnen komen, maar er worden ook evenementen zoals filmavonden of workshops georganiseerd. Het makerscollectief koos voor de binnenstad van Hasselt om er ook onderzoek te doen naar leegstand en doopten zo dit gebouw om tot 'Fax' In de publieke ruimte kan iedereen zomaar binnenwandelen om kunstwerken te bekijken of kopen.