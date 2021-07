Er komt geen editie van het megafestival Pukkelpop dit jaar. De coronaregels maken een vlotte organisatie onmogelijk volgens de organisatie. "Bijzonder pijnlijk dat dat zo kort voor het festival moet gebeuren. En ook de manier waarop is betreurenswaardig. Maar we moesten de eer aan onszelf houden en trekken de stekker eruit," zegt Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten. Volgens de organisatie hebben de last-minute wijzigingen van het Overlegcomité afgelopen maandag ervoor gezorgd dat Pukkelpop niet meer kan doorgaan. Daar besliste de overheid dat festivalgangers die niet volledig gevaccineerd zijn, een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur moeten afleggen, in plaats van de oorspronkelijke 78 uur. En die testcapaciteit heeft Pukkelpop niet. "Tot voor maandag was het overleg met de regering heel goed, en dan zijn we compleet verrast. Het was een donderslag bij heldere hemel voor de Pukkelpopfamilie." De opbouw van het festival was al volop bezig. Bands waren al geboekt. Wat dit financieel betekent voor Pukkelpop is nog niet duidelijk. Tomorrowland kreeg van de regering 1,8 miljoen euro om gemaakte kosten te coveren. Pukkelpop hoopt op een gelijkaardig scenario. "Dat moet de komende dagen duidelijk worden natuurlijk. Maar we gaan er van uit dat ook wij vergoed worden. En dat de samenwerking met de overheid goed zal verlopen," aldus Luyten. Wie tickets gekocht heeft, krijgt voor 8 augustus een e-mail. Zij krijgen de keuze tussen een terugbetaling van hun ticket of een automatische overzetting naar de editie van 2022.