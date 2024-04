Kunstuur brengt opnieuw schilderkunst van topkwaliteit naar Hasselt

Het Mooov Filmfestival brengt verhalen van over de hele wereld naar 6 Vlaamse cinemazalen waaronder ook naar The Roxy Theatre in Beringen. Zoals geweten is, hebben de Limburgse cinema's enkele moeilijke jaren achter de rug door de coronacrisis. The Roxy Theatre hoopt deze editie op meer bezoekers, want anders is het de laatste keer dat ze het Mooov Filmfestival organiseren. Ook omdat er heel wat kosten bij komen kijken.