Kunstwerk Liliane Vertessen staat er weer in Hasselt

Het standbeeldje ‘De Bokkerijder’ heeft een nieuwe vaste stek gekregen in Pelt. Meer dan 50 jaar prijkte het kunstwerk op de Oude Markt van Overpelt. Vandaag verhuisde het beeldje naar de Pastorietuin, waar het deel uitmaakt van de erfgoedsite in de omgeving van de Kerkdijk en het Ursulinenklooster. ‘De Bokkerijder’ is een creatie van kunstsmid Willy Ceysens uit Hechtel. Het standbeeldje werd in 1960 op de Oude Markt in Overpelt geplaatst, naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de geboorte van drossaard Clercx. Joannes Mathias Clercx, geboren in Eksel, werd berucht om de meedogenloze manier waarop hij aan het einde van de achttiende eeuw de Bokkenrijders vervolgde. In amper vijf jaar tijd wist hij de hele Bokkenrijdersbende op te doeken. Daarbij liet hij 57 mensen terechtstellen. Drossaard Clercx woonde tijdens zijn ambt op landgoed Het Hobos in Overpelt. Vandalisme De afgelopen jaren was het kunstwerk op de Oude Markt meermaals het mikpunt van vandalisme. Zo werden er onder meer pogingen gedaan om ‘De Bokkerijder’ van zijn sokkel te trekken. De gemeente ging op zoek naar een nieuwe locatie, waar het beeldje beter tot zijn recht zou komen. Die locatie vonden ze in de Pastorietuin. Tien jaar geleden begon de gemeente met de opwaardering van het gebied Kerkdijk-Ursulinenklooster tot een echte erfgoedsite. Het streefdoel was om de historische gebouwen en monumenten op deze locatie een meerwaarde te geven binnen een globaal historisch kader. Onder andere de eeuwenoude Linde, de Martinuskerk, de pastorij en het Ursulinenklooster maken deel uit van de erfgoedsite in het centrum van Overpelt .