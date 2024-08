Kunstwerken Virga Jessefeesten kleuren binnenstad Hasselt

Royal Blood vervangt Queens of the Stone Age op Pukkelpop. De Britse band mag dus het festival afsluiten op zondagavond 18 augustus. Last minute moest de organisatie op zoek naar een vervanger nadat de leadzanger van Queens of the Stone Age met gezondsheidsproblemen kampt. Naast Royal Blood kondigt Pukkelpop nog acht andere namen aan. Er zijn enkel nog dagtickets beschikbaar voor zondag, de rest van de tickets was in recordtijd de deur uit. Het aftellen kan intussen beginnen.