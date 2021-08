Afscheidnemend burgemeester van Oudsbergen, Lode Ceyssens, vraagt dat Vlaams minister Demir onmiddellijk ingrijpt en maatregelen neemt tegen de wolf. Bij een wolvenaanval in Meeuwen is opnieuw een koe gedood. Het beest was drachtig, de andere vaarzen in de wei werden eveneens aangevallen en liepen verwondingen op. Het is al de tweede keer dat een koe doodgebeten wordt. Voor de boeren in de buurt is de maat vol. Na de schapen is ook hun vee niet meer veilig voor de wolf. "Zet een omheining rond het militair domein," klinkt het steeds luider. Als er niets aan het probleem gedaan wordt, willen de landbouwers gaan betogen tegen de wolf.