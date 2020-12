- Verrassend nieuws uit de Limburgse hotelsector: La Butte aux Bois in Lanaken en Hotel Stiemerheide in Genk worden overgenomen door de Lanakense juwelenontwerper Jochen Leën. Oprichter Eric Bullens wil zo de toekomst van de twee luxehotels verzekeren.- Jeugdcentrum Heuvelsven in Dilsen-Stokkem is met de sluiting bedreigd. Een geldinzamelactie moet redding brengen. - Door corona is er een personeelstekort in de Limburgse zorgsector. Daar springen momenteel 125 Limburgse studenten bij in verschillende zorginstellingen.- Een industriebrand in Pelt zorgt voor een enorme rookwolk. Buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden.- En na Riemst duikt er nu ook een geheimzinnige monoliet op in Maaseik.