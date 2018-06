La Butte Aux Bois is het beste hotel van het land

Woensdag 15 augustus is een officiële feestdag en dat moet worden gevierd, volgens de organisatie. Wat jaren geleden bescheiden begon als het Boilerfeestje voor de kampeerders, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige festivalavond. Volgende artiesten werden vandaag toegevoegd aan de Pukkelpopline-up: Angèle, de zus van Roméo Elvis, maar vooral bekend van haar prachtige eigen zelve, Bearsøme, stoere dj-beer uit Leopoldsburg en The Boilerboys. Ook Coely, la grande dame du rap, Daniël Busser, urban held, de donkere grooverock van Diablo Blvd en De Jeugd Van Tegenwoordig, zullen aanwezig zijn. Op commando vals zingen kan bij de Gentse publiekslievelingen dirk. Brabantse funmetal staat gelijk aan Fleddy Melculy en Gewelt gaat een Limburgse back to back aan met Konna. Nadiem Shah weet sowieso al alles van feestjes bouwen. Novastar komt zijn nieuwe plaat voorstellen en Skyve brengt de immer ravissante Eva De Roo mee. Ook nog toegevoegd op woensdag: Timmerman, de-man-met-de-roze-pet, TLP, king of urban, beklijvende filmpop van Warhaus en, tot slot, Brusselse rap met ballen van Zwangere Guy.