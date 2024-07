Met temperaturen rond de 30 graden is het de komende dagen genieten van de zon. Het weer heeft uiteraard een positieve invloed op het toerisme in onze regio. De Limburgse campings zitten zo goed als vol. Dat is ook zo het geval voor de Holsteenbron in Zonhoven. Klagen doet de uitbater niet, want de bezetting is niet minder in vergelijking met vorig jaar terwijl we toen mooiere dagen hebben gehad. De toeristen, die trekken er vooral op uit met de fiets.