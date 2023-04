Laatste klokkenmaker in Limburg herstelt klokken in hun oorspronkelijke staat

door Dirk Billion

In Tongeren zet de laatste klokkenmaker in onze provincie binnenkort de deuren open voor het publiek. Vijfentwintig jaar herstelt Eward Ruyter in zijn atelier in Tongeren klokken zoals ze oorspronkelijk gemaakt zijn. De wegwerpmaatschappij en de vluchtigheid van het leven maken dat er nog maar vier klokkenmakers zijn in ons land. Maar of het nu pendules, wandklokken of regulateurs zijn, ze dienen niet alleen om het uur af te lezen, het zijn ook echte kunstobjecten.