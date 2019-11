Laatste tentoonstelling in oude CC Muze

Het is vandaag 'World Vegan Day'. Veganisme is al lang geen hype meer, maar ondertussen een vaste waarde in de horeca. Een creatieve kok kan ook zonder room, kaas of eieren smaakvolle gerechten maken. Wij namen vandaag de proef op de som en gingen tafelen in een restaurant in Hasselt waar ook veganisten terecht kunnen.