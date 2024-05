Limburg United heeft het nagelaten om in een volle Alverberg te winnen van de Antwerp Giants in de tweede van de vijf halve finales. Afgelopen woensdag konden de troepen van Raymond Westphalen nog een zege vieren in het hol van de leeuw. Met een tweede overwinning op rij konden de Limburgers dus een goede optie nemen op de finale van de play-offs. De Giants waren gebrand op revanche en gaven met een erg fysiek en snel spel United weinig kansen om de snel opgelopen achterstand in te halen. 66-77 was het eindverdicht in de Alverberg.