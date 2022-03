Laatste week Koen Vanmechelen in wereldvermaarde Uffizi

De 16-jarige Ise Smeets uit Bree heeft haar allereerste single uitgebracht. Het nummer 'To Stacey' schreef de jonge singer-songwriter tijdens de lockdown. Ze vertaalde haar frustraties in muziek. Voor de single werkte ze samen met Mario Goossens, drummer van Triggerfinger. Het nummer is voorzien van stevige gitaren en dat is niet verrassend, want ze haalt haar inspiratie van haar grote idool Kurt Cobain. Het nummer 'To Stacey' is te beluisteren via Spotify.